Cerasuolo | Mi piace Spalletti vorrei conoscere Sinner e Allegri Gli Europei? Spero che
Arriva il debutto agli Europei in Polonia per il campione del mondo di Singapore: "Più gente forte c'è, più è stimolante per tutti. Degli anni da juniores mi è rimasta la voglia di allenarmi e la fame di vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cerasuolo riparte da 50 metri di emozioni. Chiacchierata con il campione del mondo - Il nuotatore azzurro, reduce da un’annata sportiva coronata dal titolo iridato a Singapore, cercherà di chiudere l’anno al meglio. ilfoglio.it scrive