Centri Impiego in Campania a rischio la graduatoria degli istruttori informatici
Un gruppo di idonei della graduatoria C-sit per Istruttori Informatici ha lanciato un appello alle istituzioni regionali in vista della scadenza della lista, fissata per il prossimo 31 dicembre. I professionisti chiedono lo scorrimento della graduatoria vigente, nata nell'ambito del piano di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Vuoi lavorare in Puglia ma non sai come fare? ARPAL Puglia e i Centri per l'impiego delle province di Bari, Centri Impiego provincia BAT e Centri Impiego Foggia e provincia - con la regia del Unità Operativa Coordinamento Servizi per l'Impiego Ambito t - facebook.com Vai su Facebook
Centri Impiego, in Campania a rischio la graduatoria degli istruttori informatici - Circa 120 idonei chiedono lo scorrimento prima del nuovo concorso regionale: "Siamo risorse già formate e a costo zero" ... Secondo salernotoday.it
Tensioni ai centri per l’impiego, Troisi (movimento libero e autonomo): "Preoccupati per possibili episodi di violenza. la regione si assuma le sue colpe" - Il segretario del sindacato datoriale delle agenzie formative: "I continui malfunzionamenti di SILF fanno da innesco a tensioni latenti di una situazione gestita male a monte. Si legge su napolitoday.it
Centri per l’Impiego Campania, guasta la rete informatica: bloccati ADI e pratiche disoccupati - "Gravi disservizi che proseguono da giorni – denuncia il sindacato Usb – e che riguardano il SIL, il Sistema Informativo Lavoro della ... Da fanpage.it