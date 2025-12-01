Centri Impiego in Campania a rischio la graduatoria degli istruttori informatici

Un gruppo di idonei della graduatoria C-sit per Istruttori Informatici ha lanciato un appello alle istituzioni regionali in vista della scadenza della lista, fissata per il prossimo 31 dicembre. I professionisti chiedono lo scorrimento della graduatoria vigente, nata nell'ambito del piano di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

