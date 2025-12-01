Centinaia di morti in Sri Lanka per i ciclone la comunità di Napoli | Servono aiuti umanitari

Il consigliere comunale aggiunto Savary Ravendra Jeganesan in consiglio comunale a Napoli ha lanciato un appello per aiutare lo Sri Lanka, colpito dal ciclone Ditwah. A Napoli sono oltre 12mila gli srilankesi della comunità locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

