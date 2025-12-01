Cena dal gusto di Beneficenza venerdì 5 dicembre nei locali della Polisportiva Montecchio Vesponi

Arezzo, 1 dicembre 2025 – “ Cena dal gusto di Beneficenza ” venerdì 5 dicembre ore 20.30 presso i locali della Polisportiva Montecchio Vesponi. “Una cena di beneficenza organizzata dal sindaco in persona con la sua giunta in comunione con le Caritas e la polisportiva di Montecchio che unisce il benemerito di un appello alla solidarietà. Possiamo chiamarla: una serata di luce e speranza: la nostra comunità intera di Castiglion fiorentino celebra la solidarietà” ha detto il parroco arciprete don Aimé che ha aggiunto “in un clima di calore umano e condivisione, la Cena di Beneficenza Caritas è per tutti noi un appuntamento che ogni anno unisce la comunità nel segno della solidarietà e dell’impegno verso i più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

