Cena dal gusto di Beneficenza venerdì 5 dicembre nei locali della Polisportiva Montecchio Vesponi
Arezzo, 1 dicembre 2025 – “ Cena dal gusto di Beneficenza ” venerdì 5 dicembre ore 20.30 presso i locali della Polisportiva Montecchio Vesponi. “Una cena di beneficenza organizzata dal sindaco in persona con la sua giunta in comunione con le Caritas e la polisportiva di Montecchio che unisce il benemerito di un appello alla solidarietà. Possiamo chiamarla: una serata di luce e speranza: la nostra comunità intera di Castiglion fiorentino celebra la solidarietà” ha detto il parroco arciprete don Aimé che ha aggiunto “in un clima di calore umano e condivisione, la Cena di Beneficenza Caritas è per tutti noi un appuntamento che ogni anno unisce la comunità nel segno della solidarietà e dell’impegno verso i più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fatta al volo per cena senza lievitazione piena di gusto! Ho usato questa mia ricetta https://blog.giallozafferano.it/cucinanonnalina/ricetta-focaccia-mediterranea-senza-lievitazione/ - facebook.com Vai su Facebook
“Cena dal gusto di Beneficenza” venerdì 5 dicembre nei locali della Polisportiva Montecchio Vesponi - “Una cena di beneficenza organizzata dal sindaco in persona con la sua giunta in comunione con le Caritas e la polisportiva di Montecchio che unisce il benemerito di un appello alla solidarietà ... Secondo msn.com
Torna a dicembre l’annuale "Cena dal gusto di beneficenza" - L'annuale "Cena dal Gusto di Beneficenza" a Castiglion Fiorentino torna per l'undicesima edizione, con ricavato devoluto alle famiglie in difficoltà. Riporta lanazione.it
Convivio del gusto: cena di beneficenza per sostenere Sos autismo di Pescara - L’osteria La corte di Spoltore il prossimo 2 dicembre ospiterà la cena di beneficenza “Convivio del gusto 2025”. Segnala ilpescara.it