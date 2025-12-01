Cecina guida l' auto nonostante la patente revocata e rifiuta l' alcol test | denunciato

Un 40enne di Cecina è stato denunciato dai carabinieri durante i controlli per garantire la sicurezza stradale. L'uomo è stato fermato alla guida della sua auto in via Napoli e i militari dell'Arma hanno scoperto che era al volante nonostante la patente revocata. Visto il suo stato di agitazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Guida con patente revocata e rifiuta l'alcoltest, denunciato un 40enne #cecina #carabinieri #sicurezzastradale

Guida con patente revocata e rifiuta l'alcoltest, denunciato un 40enne - I Carabinieri della Compagnia di Cecina nello scorso fine settimana hanno effettuato dei servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguard ...

