Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | Sogni di un Secondo Figlio in Arrivo?

Scopri i progetti entusiasmanti di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo la nascita della loro amata Clara Isabel. Esplora come la coppia sta affrontando questa nuova avventura genitoriale e le iniziative che stanno intraprendendo per celebrare la famiglia e la creatività.

«Tra di noi non è successo niente di grave, siamo due sorelle molto somiglianti in fotografia ma molto diverse caratterialmente». Cecilia Rodriguez è tornata a parlare delle voci sul presunto allontanamento da Belen, smentendo che ci siano stati veri motivi di r - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo, chi sono? Il racconto della gravidanza con fecondazione assistita e la nascita di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso la loro emozione per l’arrivo della loro prima figlia durante l’intervista a Verissimo. Secondo ilmessaggero.it

Ignazio Moser, chi è e cosa fa di lavoro: patrimonio monstre?/ Dalla carriera ai cachet stellari in tv - Tutto su Ignazio Moser, chi è e di cosa si occupa il compagno di Cecilia Rodriguez: carriera, lavoro in tv e patrimonio monstre? ilsussidiario.net scrive

''Va fatto in tempi rapidi'': Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pensano già al secondo figlio a poco più di un mese dalla nascita di Clarita - La coppia lo ha rivelato a “Verissimo”, dove ha rilasciato una lunga intervista congiunta, la prima in tv dopo la nascita della piccola Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre. Si legge su gossip.it