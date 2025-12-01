C'è una borsa nel bidone andate a vedere | telefonata anonima fa scoprire armi e droga a Secondigliano

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione anonima, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola funzionante, munizioni e quasi due chili di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

