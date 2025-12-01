C'è una borsa nel bidone andate a vedere | telefonata anonima fa scoprire armi e droga a Secondigliano

“C’è una borsa nel bidone, andate a vedere”: telefonata anonima fa scoprire armi e droga a Secondigliano - I carabinieri, giunti sul posto dopo la segnalazione anonima, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola funzionante, munizioni e quasi due chili di droga ... Segnala fanpage.it

