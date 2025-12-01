CdS – Juve l’infortunio cambia il futuro di Vlahovic? Cosa sta succedendo
Dusan Vlahovic ha effettuato questa mattina gli esami al JMedical. L'infortunio alla gamba sinistra avvenuto sabato, in occasione della partita contro il Cagliari, rappresenta sicuramente una grana per Luciano Spalletti, che aveva deciso di puntare con forza sul serbo. Il contratto in scadenza a giugno non è mai stato quindi un vero pensiero per il tecnico bianconero, totalmente focalizzato sul campo e sul rendimento della squadra. Il Bayern resta in prima fila. Il futuro di Vlahovic resta, tuttavia, molto attuale per gli agenti dell'attaccante, che puntano ad ottenere il massimo dal nuovo contratto.
