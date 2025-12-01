Cbs spiega perché tracker ha eliminato bobby e velma

La terza stagione di Tracker si conclude con l’episodio 7, intitolato “Eat the Rich”. Questo episodio permette di comprendere come la serie abbia subito una sostanziale evoluzione, portando alla definitiva esclusione dei personaggi di Velma e Bobby dal team di Colter Shaw. L’approfondimento sulle cause di questa “ristrutturazione” narrativa evidenzia i cambiamenti sostanziali nel concept e nella costruzione delle trame settimanali, che si sono gradualmente distaccate dalle origini per abbracciare un nuovo stile. l’evoluzione della squadra di colter shaw. nuove dinamiche nel team e abbandono delle figure tradizionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

