Cbf Balducci in partita soltanto nel secondo set Scandicci ne approfitta
SCANDICCI 3 CBF BALDUCCI HR: Clothier 6, Bonelli, Kokkonen 10, Mazzon 4, Decortes 11, Kockarevic 3, Caforio (L), Ornoch 2, Piomboni, Bresciani. Non entrate: Baldassarri (L), Sismondi, Crawford, Batte. All. Lionetti. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Skinner 4, Nwakalor 9, Antropova 16, Bosetti 9, Weitzel 10, Castillo (L), Franklin 7, Mancini. Non entrate: Graziani, Ruddins, Bechis, Ribechi (L), Traballi. All. Gaspari. Arbitri: Luciani, Cruccolini. Parziali: 15-25 24-26 16-25. Note: spettatori 1.150. Senza storia il primo e il terzo set: un monologo di Scandicci, seconda forza del torneo, che fa valere la sua forza sulla CBF Balducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
