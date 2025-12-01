Cavo Dragone | ‘La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia’
La Nato sta valutando di essere ‘più aggressiva’ nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia Lo ha detto l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica in un’intervista a Financial times. ‘Stiamo studiando tutto – ha dichiarato – sul fronte informatico, siamo in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
#Nato, Cavo Dragone: stiamo valutando di essere più aggressivi con la #Russia - facebook.com Vai su Facebook
Nato, l’ammiraglio italiano Cavo Dragone: l’Alleanza valuta attacco preventivo contro la Russia. Mosca: parole irresponsabili - Il capo del Comitato Militare della Nato suggerisce un cambio di strategia. Scrive italiaoggi.it
Ucraina, la Nato valuta «attacco preventivo» contro la Russia. Cavo Dragone: risposta alla guerra ibrida - La Nato sta valutando un «attacco preventivo» contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Riporta msn.com
Guerra in Ucraina, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone: «Come Nato valutiamo un attacco preventivo alla Russia» - La Nato sta valutando un «attacco preventivo» contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Riporta msn.com