Cavo Dragone | La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia Il Cremlino | Parole irresponsabili che portano a escalation

Roma, 1 dicembre 2025 – Attacchi preventivi della Nato per rispondere alla guerra ibrida russa. Ad avanzare questa ipotesi è stato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica in un'intervista al Financial Times. Parole alla quali ha immediatamente risposto il Cremlino bollando le parole di Cavo Dragone come " irresponsabili " e che portano a "un' escalation " proprio mentre ci sono sforzi diplomatici per porre fine al conflitto in Ucraina. La Nato sta valutando di essere ' più aggressiva " nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia.

