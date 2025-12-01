Cavo Dragone avverte | La Nato valuta un’azione preventiva contro la Russia

Secondo Cavo Dragone, si tratta di un obiettivo che si raggiunge anche attraverso le operazioni congiunte dei Paesi membri. In questo senso, l'operazione Sentinella dell'Est, che ha avuto inizio lo scorso settembre, si sarebbe rivelata funzionale ed efficace. Ora, quindi, è necessario procedere su questa strada e al contempo comprendere in che modo adeguare il quadro giuridico della Nato affinché sappia non solo difendersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cavo Dragone avverte: “La Nato valuta un’azione preventiva contro la Russia”

