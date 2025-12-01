Cavani Capotondi Sastri e Noa Hallelujah Film Festival
Roma, 29 novembre – Liliana Cavani, Noa e Cristiana Capotondi – insieme a Lina Sastri, Andrea Griminelli, Andrea Morricone, Marco Leonardi, Maria Pia Calzone e Marco Pontecorvo – saranno tra i protagonisti dell'Hallelujah Film Festival, in programma a Castel Gandolfo dal 6 al 13 dicembre 2025. Una prima edizione che inaugura un nuovo appuntamento internazionale dedicato al cinema come strumento di dialogo, riflessione e costruzione della pace. La manifestazione, fondata da Pascal Vicedomini e promossa dall'associazione no profit The Artists Club Italia, offrirà una settimana di proiezioni, incontri e testimonianze ospitati in luoghi simbolo del territorio: il Centro Mariapoli, il Borgo Laudato Si', la Scuola Paolo VI, la Chiesa di San Tommaso da Villanova e la Sala Consiliare del Comune di Albano Laziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
