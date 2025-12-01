Cavalieri coach Chiesa sorride | Una grande prova avanti così
"Al di là del risultato, ho visto una partita condotta in maniera egregia. Siamo partiti non bene, forse per la troppa frenesia, ma siamo cresciuti con il passare dei minuti. Ed abbiamo segnato mete di pregevole fattura". Parola del direttore tecnico dei Cavalieri Union, Alberto Chiesa, che ha così commentato il successo casalingo maturato nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A contro la Rugby Roma. Un 41-7, quello di sabato scorso, che ha permesso a capitan Puglia e compagni di centrare la terza vittoria in quattro partite di campionato. "Abbiamo affrontato una squadra solita venuta a Prato per metterci pressione nelle due fasi di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
