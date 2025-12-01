Catania operazione della Digos | 4 misure cautelari dopo gli scontri del 22 settembre
Ordinanze eseguite nelle prime ore della mattina. Nelle prime ore di oggi, 1 dicembre, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza che impone l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria nei confronti di quattro persone: R.A. (2002), L.A. (2005), M.F. (1973) e F.M. (1986), tutti residenti nel capoluogo etneo. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP – ferma restando la presunzione di innocenza – i quattro sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con altri soggetti ancora da identificare, dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che, per alcuni, di oltraggio, aggravati dalla partecipazione di più persone riunite, durante una manifestazione pubblica, con l'uso di corpi contundenti.
