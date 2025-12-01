Castello con Cuccù arriva un pari
Castelfidardo 1 Giulianova 1: Osama, Fiscaletti, Valentino, Dompnier, Paramatti, Selemby, Bugari, Clerici, Morais (18’ st Gallo), Palestini (29’ st Tarulli), Abagnale. Panchina: Gattini, Siciliano, Dovhanyk, Bartoli, Stroppa, Taddei, Castorina. All. Cuccù GIULIANOVA: Negro, Esposito, Morri, Martiniello, Odianose, De Silvestro (35’ st Spalek), Machi (12’ st Bolondi), Scarsella, Vitale (5’ st Carbonelli), Vuillermoz (37’ st Crosariol), Pertosa. Panchina: Vandelli, Mbaye, Fiaschi, Callegari, Agostini. All. PergolizzI. Arbitro: Mariani di Livorno Reti: 2’ st Clerici, 17’ st MorrI. Note – Espulso al 26’ st Valentino per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
https://www.castelloincantato.it/diciotto-cuccioli-di-cane-abbandonati-in-strada-salvati-dai-carabiniri/ - facebook.com Vai su Facebook
Castello d’autore. Arriva. Eugenio Finardi - SCARLINO I 50 anni di musica dell’ ’extraterrestre’ Finardi e il Sextours concertant” dell’Orchestra della Toscana per l’edizione 2025 di Castello... Scrive lanazione.it
Piazza Castello pedonale, arriva il via libera del Consiglio comunale - La proposta del radicale Silvio Viale approvata in Consiglio Comunale a Torino da maggioranza e opposizione con 30 voti a favore. Come scrive rainews.it