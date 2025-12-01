Castello con Cuccù arriva un pari

Castelfidardo 1 Giulianova 1: Osama, Fiscaletti, Valentino, Dompnier, Paramatti, Selemby, Bugari, Clerici, Morais (18’ st Gallo), Palestini (29’ st Tarulli), Abagnale. Panchina: Gattini, Siciliano, Dovhanyk, Bartoli, Stroppa, Taddei, Castorina. All. Cuccù GIULIANOVA: Negro, Esposito, Morri, Martiniello, Odianose, De Silvestro (35’ st Spalek), Machi (12’ st Bolondi), Scarsella, Vitale (5’ st Carbonelli), Vuillermoz (37’ st Crosariol), Pertosa. Panchina: Vandelli, Mbaye, Fiaschi, Callegari, Agostini. All. PergolizzI. Arbitro: Mariani di Livorno Reti: 2’ st Clerici, 17’ st MorrI. Note – Espulso al 26’ st Valentino per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

