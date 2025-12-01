Castanea Expo parte la tre giorni dedicata al mondo delle castagne
C’È ATTESA per la prima fiera nazionale dedicata alla castanicoltura italiana che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre. Si chiama ‘Castanea Expo 2025’ ed è dedicata al mondo del castagno e dei suoi frutti. Una fiera che spazia dalla coltivazione alla trasformazione di marroni e castagne, alle pregiate farine gluten free, alla produzione di birre artigianali, ai prodotti innovativi, fonti di salute e benessere. L’evento prevede mostre, convegni, workshop, laboratori formativi, degustazioni e cooking show, mettendo in scena una filiera strategica per molte aree montane ed interne del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 12/13/14 dicembre 2025 arriva a Firenze la prima fiera nazionale sulla #castanicoltura. Info e orari https://lalawinemagazine.com/2025/11/26/castanea-expo-2025-a-firenze-la-prima-fiera-della-castanicoltura/ . #castagna #toscana #fiera #firenze [Foto - facebook.com Vai su Facebook
Si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre Castanea Expo, la prima fiera in Italia dedicata alla filiera del castagno e al futuro della castanicoltura bit.ly/castaneaexpo25 Vai su X
Castanea Expo, parte la tre giorni dedicata al mondo delle castagne - C’È ATTESA per la prima fiera nazionale dedicata alla castanicoltura italiana che si terrà alla Fortezza da Basso di ... Si legge su quotidiano.net
GUSTO | Castanea Expo 2025: a Firenze il futuro cresce sotto le foglie del castagno, è la prima fiera italiana - GUSTO | Castanea Expo 2025: a Firenze il futuro cresce sotto le foglie del castagno, è la prima fiera italiana ... Riporta turismoitalianews.it