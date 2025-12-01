castanea expo parte la tre giorni dedicata al mondo delle castagne

C’È ATTESA per la prima fiera nazionale dedicata alla castanicoltura italiana che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze dal 12 al 14 dicembre. Si chiama ‘Castanea Expo 2025’ ed è dedicata al mondo del castagno e dei suoi frutti. Una fiera che spazia dalla coltivazione alla trasformazione di marroni e castagne, alle pregiate farine gluten free, alla produzione di birre artigianali, ai prodotti innovativi, fonti di salute e benessere. L’evento prevede mostre, convegni, workshop, laboratori formativi, degustazioni e cooking show, mettendo in scena una filiera strategica per molte aree montane ed interne del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

