cast di evangelion riceve straordinario artwork per il trentesimo anniversario

Celebrazione dei 30 anni di Neon Genesis Evangelion. Il celebre franchise di Neon Genesis Evangelion festeggia il suo trentesimo anniversario con importanti iniziative e novità artistiche. Nel corso di questa ricorrenza, è stata pubblicata una nuova illustrazione che rappresenta i piloti iconici della serie, valorizzando uno stile più moderno e aggiornato rispetto alle versioni precedenti. Il focus di questa celebrazione coinvolge anche eventi speciali e il lancio di merchandising esclusivo. la nuova illustrazione dei piloti di evangelion. Design aggiornato e stile contemporaneo. La nuova rappresentazione, condivisa attraverso l’account ufficiale dedicato al 30° anniversario, mostra i protagonisti Kaworu, Rei, Shinji, Asuka e Mari impegnati in un gesto di festa per l’occasione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

