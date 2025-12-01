Negli ultimi decenni, il franchise di Dragon Ball si è consolidato come una delle più grandi icone dell’animazione e dei manga, grazie alla passione di milioni di fan e alla creatività di Akira Toriyama. Recenti dichiarazioni di una figura chiave del passato hanno riacceso discussioni sul futuro della serie e sulla fedeltà ai principi artistici originari. Questo approfondimento esplorerà le critiche rivolte ai cambiamenti nella gestione attuale del marchio, mettendo in evidenza le preoccupazioni riguardo all’autenticità e all’evoluzione del brand. un iconico editore di dragon ball esprime forti riserve. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cast dell’editor iconico di dragon ball mette in discussione il futuro dell anime