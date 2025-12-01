Cassiera molestata nel bagno dell' Esselunga da uno sconosciuto

Momenti di terrore all’Esselunga di via di Novoli, dove sabato pomeriggio una cassiera sarebbe stata aggredita da un uomo all’interno del bagno dei clienti, poco prima della chiusura del punto vendita. La donna, 30 anni, è riuscita a salvarsi grazie alle urla che hanno attirato alcuni clienti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

