Cassiera dell' Esselunga di Firenze molestata in bagno l' aggressione e ira del sindaco Funaro | Fatto grave

Una cassiera è stata molestata nei bagni di un supermercato Esselunga di Firenze, la denuncia del sindacato: "L'azienda deve garantire sicurezza". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cassiera dell'Esselunga di Firenze molestata in bagno, l'aggressione e ira del sindaco Funaro: "Fatto grave"

Sciopero e presidio questa mattina all'Esselunga di via di Novoli a Firenze, dopo che nel tardo pomeriggio di sabato scorso una cassiera ha subito un tentativo di violenza all'interno del negozio. Lo rende noto la Filcams Cgil. https://www.controradio.it/podcast/ - facebook.com Vai su Facebook

Cassiera di Esselunga palpeggiata da sconosciuto nel bagno del supermercato Vai su X

La denuncia di una cassiera dell'Esselunga di Novoli: «Violentata nel bagno» - Oggi i dipendenti dell’Esselunga di Novoli hanno fatto una protesta per chiedere più sicurezza, come chiedono da tempo ... Da corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, cassiera molestata nel bagno del supermercato. Sciopero e presidio a Novoli - Il fatto risale al tardo pomeriggio di sabato, quando all’uscita dal bagno la donna sarebbe stata spinta dentro da un uomo che ha tentato di aggredirla. Secondo 055firenze.it

Choc al supermercato: cassiera esce dal bagno, ma un uomo la spinge di nuovo dentro. Le urla e la fuga - L'aggressore si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Scrive today.it

Cassiera aggredita all'Esselunga di Novoli - Una cassiera vittima di una aggressione dentro l’Esselunga di Novoli a Firenze: è successo sabato scorso. Scrive nove.firenze.it

Tenta di violentare una cassiera all'Esselunga: «Spinta in bagno e palpeggiata». L'uomo messo in fuga dai clienti - Una cassiera dei supermercati Esselunga di Novoli (Firenze) è stata vittima di un tentativo di violenza sessuale: è accaduto nel pomeriggio di sabato 29 novembre, quando un ... Come scrive msn.com

Firenze, dipendente Esselunga aggredita in un bagno del supermercato: indagini in corso - Poco prima della chiusura la donna sarebbe stata assalita da un uomo nel bagno riservato ai clienti: l’aggressore l’avrebbe bloccata, tentando anche di tapparle la bocca. rainews.it scrive