Una cassiera è stata molestata nei bagni di un supermercato Esselunga di Firenze, la denuncia del sindacato: "L'azienda deve garantire sicurezza". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Cassiera dell'Esselunga di Firenze molestata in bagno, l'aggressione e ira del sindaco Funaro: "Fatto grave"

cassiera esselunga firenze molestataLa denuncia di una cassiera dell'Esselunga di Novoli: «Violentata nel bagno» - Oggi i dipendenti dell’Esselunga di Novoli hanno fatto una protesta per chiedere più sicurezza, come chiedono da tempo ... Da corrierefiorentino.corriere.it

cassiera esselunga firenze molestataFirenze, cassiera molestata nel bagno del supermercato. Sciopero e presidio a Novoli - Il fatto risale al tardo pomeriggio di sabato, quando all’uscita dal bagno la donna sarebbe stata spinta dentro da un uomo che ha tentato di aggredirla. Secondo 055firenze.it

cassiera esselunga firenze molestataChoc al supermercato: cassiera esce dal bagno, ma un uomo la spinge di nuovo dentro. Le urla e la fuga - L'aggressore si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Scrive today.it

cassiera esselunga firenze molestataCassiera aggredita all'Esselunga di Novoli - Una cassiera vittima di una aggressione dentro l’Esselunga di Novoli a Firenze: è successo sabato scorso. Scrive nove.firenze.it

cassiera esselunga firenze molestataTenta di violentare una cassiera all'Esselunga: «Spinta in bagno e palpeggiata». L'uomo messo in fuga dai clienti - Una cassiera dei supermercati Esselunga di Novoli (Firenze) è stata vittima di un tentativo di violenza sessuale: è accaduto nel pomeriggio di sabato 29 novembre, quando un ... Come scrive msn.com

cassiera esselunga firenze molestataFirenze, dipendente Esselunga aggredita in un bagno del supermercato: indagini in corso - Poco prima della chiusura la donna sarebbe stata assalita da un uomo nel bagno riservato ai clienti: l’aggressore l’avrebbe bloccata, tentando anche di tapparle la bocca. rainews.it scrive

