Caso Yara il Garante ferma Netflix | Audio privati dei genitori usati senza motivo E ora la serie rischia lo stop totale
Il 26 novembre 2010 Yara Gambirasio, tredici anni, scompare nel tragitto di appena 700 metri tra la palestra di ginnastica ritmica e casa. Non si aggiungono spiegazioni, non arrivano richieste di riscatto, non emergono piste chiare. Arriva invece l’attesa, quella che annienta. Tre mesi dopo, un runner trova il corpo in un campo di Chignolo d’Isola. L’Italia ingoia la notizia e non la digerirà mai più. Il caso, le indagini, il Dna “ignoto 1”, l’arresto, la condanna definitiva all’ergastolo: tutto è diventato dibattito pubblico, talk show, speculazione, contro-speculazione, un territorio in cui la giustizia e lo storytelling si sono intrecciati fino a confondersi. 🔗 Leggi su Panorama.it
News recenti che potrebbero piacerti
Garlasco parla il genetista del caso Yara: “Aplotipo y insufficiente per identificare un singolo individuo”. Giorgio Portera interviene sulla perizia del giudice secondo cui il Dna sulle unghie di Chiara Poggi apparterrebbe a Sempio - facebook.com Vai su Facebook
A distanza di 15 anni dal terribile delitto che portò alla morte della 13enne Yara Gambirasio, i legali del muratore di Mapello puntano alla revisione dei processi che lo hanno condannato all'ergastolo Vai su X
Il Garante della privacy ha ordinato di togliere gli audio dei genitori di Yara Gambirasio nella docuserie sul suo omicidio - Il Garante della Privacy ha ordinato alla società di produzione televisiva Quarantadue di eliminare le registrazioni dei messaggi inviati dai genitori di Yara Gambirasio alla figlia dopo la sua scompa ... Lo riporta ilpost.it
“Stop alla diffusione degli audio dei genitori di Yara. Erano riservati”: il Garante della privacy sanziona la docuserie Netflix su Bossetti. Multa da 40mila euro - Il Garante della privacy ha comminato 40mila euro di multa alla produzione per aver diffuso messaggi vocali riservati ... Da ilfattoquotidiano.it
Il Caso Yara, multa da 40mila euro alla serie tv: “Usate intercettazioni dei genitori mai a processo” - Per il Garante della Privacy, la diffusione degli audio, 46 in tutto, non sarebbe giustificata dal diritto di cronaca e costituirebbe un’intrusione illegittima ... Riporta fanpage.it
Yara, il Garante: “Illeciti gli audio nella docuserie”. Multa da 40 mila euro - Imposto anche il divieto di ulteriore utilizzo delle registrazioni ... Riporta bergamonews.it
Bossetti, il Garante della privacy sulla serie di Netflix: «Stop alla diffusione degli audio dei genitori di Yara». Maxi multa di 40 mila euro - Accolto il reclamo di Fulvio Gambirasio e Maura Panarese sulle telefonate alla figlia scomparsa nel 2010 e sulle loro conversazioni, utilizzate nel documentario di Quarantadue in tivù dal luglio 2024 ... Lo riporta msn.com
Yara Gambirasio, multa al docufilm Netflix per audio illeciti - Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie ... Lo riporta giornaledibrescia.it