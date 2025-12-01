Il 26 novembre 2010 Yara Gambirasio, tredici anni, scompare nel tragitto di appena 700 metri tra la palestra di ginnastica ritmica e casa. Non si aggiungono spiegazioni, non arrivano richieste di riscatto, non emergono piste chiare. Arriva invece l’attesa, quella che annienta. Tre mesi dopo, un runner trova il corpo in un campo di Chignolo d’Isola. L’Italia ingoia la notizia e non la digerirà mai più. Il caso, le indagini, il Dna “ignoto 1”, l’arresto, la condanna definitiva all’ergastolo: tutto è diventato dibattito pubblico, talk show, speculazione, contro-speculazione, un territorio in cui la giustizia e lo storytelling si sono intrecciati fino a confondersi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Caso Yara, il Garante ferma Netflix: "Audio privati dei genitori usati senza motivo". E ora la serie rischia lo stop totale