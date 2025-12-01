Caso Pifferi colpo di scena clamoroso | assolti tutti i professionisti

Il primo dicembre 2025 si è giunti a una svolta significativa in uno dei filoni processuali legati al tragico caso di Diana Pifferi, la bambina morta di stenti dopo essere stata lasciata sola per giorni dalla madre, Alessia Pifferi. Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) di Milano, Roberto Crepaldi, ha emesso una sentenza di assoluzione completa per cinque professionisti coinvolti: l’avvocata difensora di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, quattro psicologhe e lo psichiatra Marco Garbarini. La formula adottata dal giudice è stata quella del “ perché il fatto non sussiste “, una decisione che smonta completamente le accuse mosse dalla Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

