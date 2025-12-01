Caso Pifferi assolti legale Pontenani 3 psicologhe e psichiatra Garbarini accusati di falso per far ottenere a imputata vizio parziale di mente

A deciderlo è stato il gup di Milano Roberto Crepaldi nell'ambito dell'inchiesta sul caso Pifferi bis Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, Marco Garbarini, psichiatra ed ex consulente della difesa, e altre tre ex psicologhe del San Vittore sono stati tutti assolti nell'ambito del p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Pifferi, assolti legale Pontenani, 3 psicologhe e psichiatra Garbarini accusati di falso per far ottenere a imputata "vizio parziale di mente"

