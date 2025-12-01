Caso Pifferi assolti avvocata Pontenani e specialisti del carcere | erano accusati di falso

(Adnkronos) – Cinque assoluzioni “perché il fatto non sussiste”. E’ la sentenza pronunciata dal gup di Milano Roberto Crepaldi nei confronti dell’avvocata Alessia Pontenani, di quattro psicologhe e dello psichiatra Marco Garbarini accusati a vario titolo di favoreggiamento e falso nel caso di Diana Pifferi, condannata in appello a 24 anni di carcere per aver . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Pifferi, assolti avvocata Pontenani e specialisti del carcere: erano accusati di falso

