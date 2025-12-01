Caso Pifferi assolte psicologhe e avvocata | Nessun piano per fingere il ritardo mentale

Cinque assoluzioni "perché il fatto non sussiste". È la sentenza pronunciata dal gup di Milano Roberto Crepaldi nei confronti dell'avvocata Alessia Pontenani, di quattro psicologhe e dello psichiatra Marco Garbarini accusati a vario titolo di favoreggiamento e falso nel caso di Diana Pifferi, condannata in appello a 24 anni di carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. Il pubblico ministero Francesco De Tommasi aveva chiesto condanne fino a 4 anni. Le motivazioni del verdetto odierno saranno rese note tra 30 giorni. Per la pubblica accusa le psicologhe avrebbero "falsamente" attestato un quoziente intellettivo pari a 40 per Alessia Pifferi e quindi un "deficit grave" laddove invece il test Wais, non era da somministrare alla detenuta che "non era un soggetto a rischio di atti anticonservativi e si presentava lucida, orientata nel tempo e nello spazio, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e determinata". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Pifferi, assolte psicologhe e avvocata: "Nessun piano per fingere il ritardo mentale"

