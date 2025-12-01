Caso Pifferi assolte l’avvocata il perito e le psicologhe Cadono le accuse contro di loro | i test sulla sua salute mentale non furono manomessi

L’avvocata Alessia Pontenani, il perito psichiatrico della difesa Marco Garbarini, e quattro psichiatre del carcere milanese dove fu detenuta Alessia Pifferi (Paola Guerzoni, Federica Martinetti, Letizia Marazzi e Fiorella Gazzale) sono stati assolti in rito abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare Roberto Crepaldi dalle accuse di falso ideologico e favoreggiamento della madre condannata a 24 anni in secondo grado, per aver lasciato morire di fame e sete la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022. Furono accusati di una presunta attività di «manipolazione» per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado, reindirizzando l’esito dell’accertamento verso un «vizio parziale di mente». 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Processo Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe del carcere Il gup di Milano ha assolto l’avvocata Alessia Pontenani, tre ex psicologhe di San Vittore e lo psichiatra Marco Garbarini nel filone bis del caso Pifferi, poiché “il fatto non sussiste”. L’accusa i - facebook.com Vai su Facebook

Caso Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe. Per la morte della piccola Diana la madre è già stata condannata a 24 anni #ANSA Vai su X

Caso Pifferi, assolte l’avvocata, il perito e le psicologhe. Cadono le accuse contro di loro: i test sulla sua salute mentale non furono manomessi - La legale della madre che lasciò morire la piccola Diana: «La mia difesa è stata corretta, è finito un incubo» ... Segnala msn.com

Caso Pifferi, assolte l'avvocata e le psicologhe: nessun piano per farla sembrare pazza - Il gup di Milano ha assolto l'avvocata Alessia Pontenani, il consulente di parte e tre psicologhe di San Vittore ... Si legge su affaritaliani.it

Caso Pifferi, assolte dall'accusa di favoreggiamento l'avvocata, il perito e le psicologhe: non truccarono i test sulla sua salute mentale - A giudizio solo una psicologa per essersi fatta sostituire da una collega nell'attestazione di un corso professionale ... msn.com scrive

Caso Pifferi bis, assolte l’avvocata e le psicologhe - E' stata assolta l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone ... Riporta msn.com

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «CASO PIFFERI BIS, ASSOLTE L’AVVOCATA E LE PSICOLOGHE» - Caso Pifferi bis, assolte l’avvocata e le psicologhe. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it

Caso Pifferi: difesa psicologa, la vicenda non è tema penale - "Sono temi interessanti quello della salute mentale in carcere, del rapporto psicologo- Segnala ansa.it