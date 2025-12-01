Caso Longanella Polichetti Udc punta il dito sul manager del Ruggi Ciro Verdoliva
Tempo di lettura: 2 minuti La vicenda legata all’incarico conferito anni fa a Walter Longanella continua a sollevare interrogativi nella comunità sanitaria e tra i cittadini di Salerno, che chiedono chiarezza sia sull’eventuale recupero delle somme contestate sia sulle responsabilità amministrative che avrebbero condotto a quella nomina. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è il direttore generale dell’Azienda “Ruggi”, Ciro Verdoliva. Sulla questione interviene Mario Polichetti, coordinatore nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che richiama pubblicamente il ruolo svolto dall’attuale direttore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
