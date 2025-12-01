Caso Francesca Albanese le accuse al Pd bolognese di Galeazzo Bignami

Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, attacca il Partito Democratico, in particolare quello bolognese, sui ripensamenti riguardo alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, dopo lo scivolone della relatrice Onu sulla devastazione della redazione de La Stampa.

Sono un caso le parole di Francesca Albanese, che ha commentato il blitz avvenuto nella redazione della Stampa, vandalizzata da un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo organizzato dall’Usb contro la guerra. Di Marco Grasso - facebook.com Vai su Facebook

Caso Francesca Albanese, le accuse al Pd bolognese di Galeazzo Bignami - Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, attacca il Partito Democratico, in particolare quello bolognese, sui ripensamenti riguardo alla cittadinanza onoraria a Francesca ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Caso Albanese a Bologna, Bignami (FdI) al sindaco Lepore: “Doveva ascoltarci e non dare la cittadinanza” - Duro attacco del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia al Partito Democratico bolognese dopo le parole della relatrice Onu sui giornalisti e il blitz nella redazione de La Stampa dei Pro Pal ... Secondo msn.com

Cittadinanza a Francesca Albanese, Bignami attacca il Pd: "È più a sinistra dei centri sociali" - Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera critica la concessione del titolo alla relatrice Onu. bolognatoday.it scrive

Napoli, Bologna, Torino e le altre: i passi indietro dei comuni sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - Le amministrazioni comunali in questi mesi hanno fatto a gara per conferire l’onorificenza alla relatrice speciale dell'Onu. Riporta ilfoglio.it

Francesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu - La cittadinanza a Francesca Albanese torna in discussione a Bologna dopo le sue dichiarazioni e il murale vandalizzato a Roma. Lo riporta msn.com

Roberto Cingolani: "Nel rapporto di Francesca Albanese accuse strumentali" - "Siamo tutti indignati per ciò che sta succedendo a Gaza e per la reazione spropositata di Israele al pur ferocissimo attacco di Hamas il 7 ottobre. Segnala huffingtonpost.it