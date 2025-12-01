C’è un argomento più scottante della seconda sconfitta casalinga in una settimana e riguarda le condizioni di Felder, di nuovo out. La società ne è consapevole, tanto da spedire in sala stampa il diesse Nicola Egidio per chiarire la situazione: "Vorrei intanto sgomberare il campo da una terminologia che si è creata attorno al nostro americano e che non mi piace. La questione non è se Kay sta facendo o meno l’americano, vista la chimica raggiunta dalla squadra, che ha vinto sin qui 11 partite su 15, ma è se Felder sta bene o no. E’ questo il punto su cui siamo concentrati: prima della gara con Cividale ha avuto un riacutizzarsi del problema al piede accusato un mese fa – spiega Egidio –, ci ha giocato sopra due partite poi il dolore ha preso il sopravvento e abbiamo deciso di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caso Felder Il recupero resta un'incognita