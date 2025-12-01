Caso Albanese a Bologna Bignami FdI al sindaco Lepore | Doveva ascoltarci e non dare la cittadinanza
Bologna, 1° dicembre 2025 – “L’ennesima tragedia del Pd ” oppure “i dem sono più spostati a sinistra di certi centri sociali”. E ancora: “È sconcertante la banalità del male con cui operano centri sociali, gruppi Pro Pal ed estremismi vari”. Cittadinanza a Francesca Albanese, l’ex sindaco di Bologna Merola: “Andrebbe revocata” Accuse al Pd bolognese. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, attacca così il Partito Democratico, in particolare quello bolognese, sui ripensamenti riguardo alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, dopo lo scivolone della relatrice Onu sulla devastazione della redazione de La Stampa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le frasi di Albanese che hanno riacceso il caso - facebook.com Vai su Facebook
Caso Albanese a Bologna, Bignami (FdI) al sindaco Lepore: “Doveva ascoltarci e non dare la cittadinanza” - Duro attacco del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia al Partito Democratico bolognese dopo le parole della relatrice Onu sui giornalisti e il blitz nella redazione de La Stampa dei Pro Pal ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Francesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu - La cittadinanza a Francesca Albanese torna in discussione a Bologna dopo le sue dichiarazioni e il murale vandalizzato a Roma. Come scrive msn.com
Cittadinanza a Francesca Albanese, l’ex sindaco di Bologna Merola: “Andrebbe revocata” - Dopo l’attacco ai giornalisti da parte della relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, la presa di posizione, prima del deputato Pd Andrea De Maria e oggi dell’ex primo cittadino, attualment ... msn.com scrive
La cittadinanza onoraria a Bologna Albanese spacca anche la sinistra - Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati, ... Riporta quotidiano.net
Albanese alla Camera col filo-Hamas, il caso sollevato da Il Tempo finisce in Parlamento - Il caso sollevato da Il Tempo finisce in Parlamento: dopo l’interrogazione di FI al Senato ecco che anche FDI fa un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a firma di ... Riporta iltempo.it
Bologna, il Consiglio comunale approva la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Ceretti (Pd): «Decisione sofferta» - Il Consiglio comunale di Bologna ha dato il via libera al conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it