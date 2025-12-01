Caserta musica e spettacoli per la Notte Bianca 2025
Tempo di lettura: 3 minuti Caserta si prepara a vivere una notte di luce, musica ed energia collettiva, domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 21, torna la Notte Bianca di Caserta, uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio, che trasformerà la città in un grande palcoscenico diffuso tra spettacolo, cultura, intrattenimento ed enogastronomia. L’evento, realizzato grazie all’organizzazione dell’avvocato Gian Piero Menditto, con il prezioso supporto dell’ingegnere Fusco e della società Live Show, proporrà un programma ricco e trasversale, capace di abbracciare pubblici diversi e di raccontare la vivacità sociale e culturale della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Siamo felici di presentarvi "quasi" in anteprima il programma della Notte Bianca a Caserta, di cui siamo partner. Una serata di festa, di condivisione, di musica, da trascorrere responsabilmente tra le piazze e le vie del centro storico di Caserta.
