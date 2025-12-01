Casalmaggiore (Cremona), 1 dicembre 2025 – In macchina dopo aver bevuto e con un grosso coltello nel cruscotto. I Carabinieri del Radiomobile di Casalmaggiore hanno denunciato un 55enne residente in provincia di Mantova, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Ieri sera intorno alle 23, in via Bixio a Casalmaggiore, i militari hanno fermato un’auto. Durante il controllo, all’interno di un vano portaoggetti hanno trovato un coltello di notevoli dimensioni, che il conducente ha consegnato immediatamente. La lama, lunga quasi 24 centimetri, è stata sequestrata poiché l’uomo non ha saputo giustificarne il possesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalmaggiore, fermato per un controllo: in auto trovato un coltello. Denunciato 55enne