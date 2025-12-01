Casaletto Lodigiano (Lodi), 1 dicembre 2025 – I carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti dopo la segnalazione, stanno indagando serratamente per chiarire quanto accaduto a Casaletto Lodigiano nella notte scorsa. Alcuni automobilisti, in transito lungo la strada provinciale 166 del paese, in prima periferia, hanno dato l’allarme poco poco le 5 del mattino. A bordo carreggiata, sulla banchina, dove probabilmente era stata parcheggiata (anche se non si sa ancora da chi), una utilitaria era ormai diventata una pericolosa palla di fuoco. Schianto nella notte tra Casalpusterlengo e Codogno: due giovani intrappolati nell’auto Si sospetta quindi l’ombra del dolo e si stanno svolgendo accertamenti per capire di chi è la proprietà e cosa potrebbe essere successo al veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casaletto Lodigiano, auto in fiamme a lato della provinciale 166: indagini in corso