Casa Bianca le decorazioni natalizie scelte da Melania Trump

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un “giro virtuale” nella Casa Bianca, con le decorazioni natalizie scelte da Melania Trump. Ecco le prime immagini, tra alberi di Natale, ghirlande e palline rosse. Il tema di quest’anno è “La casa è dove è il cuore”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

