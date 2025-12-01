Casa Bianca le decorazioni natalizie scelte da Melania Trump

Un “giro virtuale” nella Casa Bianca, con le decorazioni natalizie scelte da Melania Trump. Ecco le prime immagini, tra alberi di Natale, ghirlande e palline rosse. Il tema di quest’anno è “La casa è dove è il cuore”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Casa Bianca, le decorazioni natalizie scelte da Melania Trump

