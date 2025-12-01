Carta igienica a fiumi pilates e pet therapy Ghislaine Maxwell trattata coi guanti d’oro in carcere | polemiche sulla complice di Jeffrey Epstein

Una scorta illimitata di carta igienica mentre le detenute comuni ottengono solo due rotoli a settimana. Può fare pilates e pet therapy, cella quasi singola, pasti speciali, riceve visite e manda mail ai suoi cari. Fanno discutere i privilegi di cui gode Ghislaine Maxwell, complice di Jeffrey Epstein condannata nel 2022 a vent’anni di carcere. Un trattamento di favore che ha acceso un dibattito sui media americani che hanno parlato dell’esistenza di un vero e proprio “Club Fed”, gioco di parole tra l’esclusivo club di villeggiatura e le prigioni federali. A metà agosto, Maxwell, dopo essersi lamentata delle condizioni a Brooklyn e Tallahassee in Florida, dove insegnava yoga e offriva consigli legali alle altre detenuta, è stata trasferita in Texas, in un campo detentivo a Bryan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Carta igienica a fiumi, pilates e pet therapy. Ghislaine Maxwell trattata coi guanti d’oro in carcere”: polemiche sulla complice di Jeffrey Epstein

