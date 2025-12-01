Riccardo Carra, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara – il Resto del Carlino festeggia 140 anni. Che significato ha per lei questo anniversario? "È un traguardo straordinario, che riguarda non solo la storia del giornale ma quella della nostra comunità. Il ’Carlino’ ha accompagnato Ferrara lungo passaggi cruciali, mantenendo uno sguardo attento, critico e sempre rispettoso. Per noi professionisti è stato da sempre un punto di riferimento affidabile, capace di raccontare i cambiamenti della nostra città e quelli della nostra professione". Che tipo di rapporto esiste oggi tra l’Ordine dei Commercialisti e il Carlino? "Un rapporto solido, costante e fondato sulla fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carrà (commercialisti): "Il Carlino, voce critica ma che sa valorizzare la nostra professione"