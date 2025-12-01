Carrà commercialisti | Il Carlino voce critica ma che sa valorizzare la nostra professione

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Carra, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara – il Resto del Carlino festeggia 140 anni. Che significato ha per lei questo anniversario? "È un traguardo straordinario, che riguarda non solo la storia del giornale ma quella della nostra comunità. Il ’Carlino’ ha accompagnato Ferrara lungo passaggi cruciali, mantenendo uno sguardo attento, critico e sempre rispettoso. Per noi professionisti è stato da sempre un punto di riferimento affidabile, capace di raccontare i cambiamenti della nostra città e quelli della nostra professione". Che tipo di rapporto esiste oggi tra l’Ordine dei Commercialisti e il Carlino? "Un rapporto solido, costante e fondato sulla fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

carr224 commercialisti il carlino voce critica ma che sa valorizzare la nostra professione

© Ilrestodelcarlino.it - Carrà (commercialisti): "Il Carlino, voce critica ma che sa valorizzare la nostra professione"

Altre letture consigliate

carr224 commercialisti carlino voceCarrà (commercialisti): "Il Carlino, voce critica ma che sa valorizzare la nostra professione" - Il presidente dell’Ordine: "Per noi è da sempre un punto di riferimento affidabile, capace di raccontare i cambiamenti della nostra città e quelli del nostro lavoro. Riporta msn.com

De Nuccio: «Commercialisti verso la riforma, daremo più voce e peso agli iscritti» - Presidente dell'Ordine dei Commercialisti Elbano de Nuccio, dopo un lungo confronto interno alla vostra categoria, il Consiglio dei ministri è pronto ad approvare un disegno di legge di riforma della ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Carr224 Commercialisti Carlino Voce