Caroline sopravvissuta al suicidio del marito | Ero pietrificata | per due mesi non sono riuscita nemmeno ad abbracciare mia figlia

Ha deciso di raccontare i momenti terribili e faticosi che ha vissuto disegnandoli e realizzando un diario illustrato, La Corda: il libro sarà presentato questa sera, a Roma, in un incontro con tanti specialisti, che Caroline ha voluto chiamare «Amarsi da vivere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caroline, sopravvissuta al suicidio del marito: «Ero pietrificata: per due mesi non sono riuscita nemmeno ad abbracciare mia figlia»

Caroline, sopravvissuta al suicidio del marito: «Ero pietrificata: per due mesi non sono riuscita nemmeno ad abbracciare mia figlia» - Ha deciso di raccontare i momenti terribili e faticosi che ha vissuto disegnandoli e realizzando un diario illustrato, La Corda: il libro sarà presentato questa sera, a Roma, in un incontro con tanti ...

