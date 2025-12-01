Caro voli Natale | spesa fino a 800 euro per i fuori sede

Ogni anno, puntuale come le festività di Natale, torna anche il caro voli (e mezzi). Un fenomeno ben noto a studenti e lavoratori fuori sede che, per trascorrere il Natale con le proprie famiglie, si ritrovano a pagare cifre spesso spropositate per voli e treni. Quest’anno le tariffe hanno raggiunto livelli particolarmente elevati: si va . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caro voli Natale: spesa fino a 800 euro per i fuori sede

Argomenti simili trattati di recente

In Italia il Natale ha una sola tradizione davvero puntuale: non il panettone, non il presepe, non la tombolata. Il caro-voli. Assoutenti quest’anno ha fatto i conti, e il risultato è una collezione di cifre che sembrano richieste di riscatto: 505 euro Torino-Palermo, 49 - facebook.com Vai su Facebook

Caro voli, emergenze, personaggi e televisione: domani, 1 dicembre 2025, sul giornale LA SICILIA Vai su X

Natale 2025, sui voli nazionali impennata dei prezzi fino a 800 euro: le tratte più care - Leggi su Sky TG24 l'articolo Natale 2025, sui voli nazionali impennata dei prezzi fino a 800 euro: le tratte più care ... Si legge su tg24.sky.it

La batosta per chi torna al Sud per Natale: voli Milano-Catania tra 400 e 800 euro, salasso anche sui treni - Volare durante le festività natalizie rischia di costare fino al 900% in più. today.it scrive

Natale 2025, torna il caro-voli: tariffe proibitive, aumenti record e consumatori sul piede di guerra - voli: biglietti fino a +900% rispetto a gennaio, “tariffe proibitive” e accuse di speculazione da Assoutenti e Codacons. Segnala msn.com