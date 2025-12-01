Caro Nick questa foto per me vale tutto | l’emozionante ricordo di Fognini per Pietrangeli | Da Nadal a Volandri il tennis in lutto
“Caro Nick, se ne va un pezzo enorme della nostra storia. Questa foto a Montecarlo per me vale tutto: il tuo esempio, la tua ironia, la tua luce”. Tra le tantissime reazioni del mondo sportivo dopo la morte di Nicola Pietrangeli c’è anche quella di Fabio Fognini, ex tennista italiano che si è ritirato nei mesi scorsi a Wimbledon. “Hai insegnato a tutti cosa significa vincere davvero. Buon viaggio, leggenda”. Così Fognini su Instagram, postando una foto insieme a Pietrangeli a Montecarlo. Ma sono davvero tanti gli attestati di stima e i post di cordoglio per il due volte campione slam e non solo dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
#radiomontecalvo Sono passati tre anni, ma il ricordo del caro Nicola continua a vivere nei nostri cuori con una luce che non si spegne. Di lui porteremo sempre l’immagine di un uomo buono, dal sorriso sincero, un papà esemplare e un’anima gentile, capa - facebook.com Vai su Facebook
