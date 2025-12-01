Carne scaduta e rivenduta come fresca? Sequestrate 180 tonnellate No comment della Bervini

Reggio Emilia, 1 dicembre 2025 – Carne refrigerate e scaduta, rivenduta come fresca? Dopo il servizio di Report, l’Azienda sanitaria Ats Valpadana ha posto sotto sequestro 180 tonnellate di carne e una parte del macello di Pietole, nel mantovano, di proprietà del colosso Bervini Primo srl di Salvaterra in provincia di Reggio Emilia, 200 milioni di fatturato annuo. L’azienda aveva negato irregolarità e fatto sapere che si trattava di carni lavorate in modo conforme, destinate all’alimentazione degli animali da compagnia. Il caso della carne scaduta: le ultime notizie . Ma la trasmissione di Sigfrido Ranucci domenica 30 novembre è ritornata sul caso con un nuovo servizio di Giulia Innocenzi, con immagini di "carne scaduta che viene fatta a scongelare in vasche con acqua calda, confezioni che cadono per terra e vengono rimesse sul tavolo dove si lavora la carne per privarla della parte esterna marrone in decomposizione per l'attacco batterico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carne scaduta e rivenduta come fresca? Sequestrate 180 tonnellate. No comment della Bervini

Scopri altri approfondimenti

#Carne scaduta rietichettata, #Report: finiva nei ristoranti. L'ombra del riciclaggio dei #clan ilsalvagente.it/2025/12/01/car… @giuliainnocenzi Vai su X

HACCP System Group. . Secondo un operaio, la carne scaduta andrebbe a finire alla grande distribuzione e ai ristoranti. Mentre la carnetta, considerata carne di bassa qualità, sarebbe destinata alla sala cottura di un altro impianto, sempre di proprietà di Berv - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo della carne scaduta venduta come fresca: Report svela dove finiva - Report ha rivelato dove finiva la carne scaduta e “ripulita” dallo stabilimento Bervini: nei ristoranti di Milano ma anche nella GDO ... Si legge su greenme.it

Carne scaduta e "processo putrefattivo" in corso: dov'è finito questo prodotto così pericoloso? - Dai ristoranti alla grande distribuzione, passando per le hamburgerie: dov'è finita la carne scaduta di cui ha parlato Report in un'inchiesta a dir poco agghiacciante? Segnala buonissimo.it

Carne scaduta e rivenduta dal macello Bervini di Pietole, inchiesta di Report svela le condizioni igieniche - Report svela il commercio di carne scaduta lavorata e ricongelata nel macello Bervini, tra scarse condizioni igieniche e controlli inefficaci ... Da virgilio.it

Carne scaduta da anni “ripulita” e rimessa in commercio: l’inchiesta shock di Report su un macello del mantovano - Report svela il riciclaggio di carne scaduta ripulita e rimessa in commercio nel macello Bervini di Pietole, in provincia di Mantova ... Riporta greenme.it

Carne scaduta, scongelata e ricongelata: inchiesta choc Report/ L’azienda: “Racconto impreciso e tendenzioso” - L'azienda replica a Report dopo inchiesta choc: "Servizio impreciso e tendenzioso" ... Lo riporta ilsussidiario.net

Carne scaduta sul mercato: Report accusa un’azienda mantovana - Partite di carne scaduta provenienti da Uruguay, Nuova Zelanda, Ungheria, Ucraina, Romania e persino dalle riserve militari egiziane, che ... Riporta vocedimantova.it