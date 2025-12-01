Carlo III priva Andrea anche del prestigioso Ordine della Giarrettiera Ma per il fratello del re si prospetta un esilio dorato in Bahrein

Londra, 1 dicembre 2025 - Continua la punizione reale per il principe Andrea, il re Carlo III, suo fratello, lo ha privato anche dei prestigiosi Ordine della Giarrettiera e Ordine Reale Vittoriano, si legge sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale britannica. Nella nota si legge che la nomina di Andrea a Cavaliere del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, datata 23 aprile 2006, e a Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale Vittoriano, datata 19 febbraio 2011, sono state "annullate", e il suo nome sarà "cancellato dal registro" di entrambi gli ordini. Andrea paga ancora il caso Epstein. Andrea continua così a scontare il suo coinvolgimento nello scandalo del finanziere Jeffrey Epstein accusato di pedofilia negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo III priva Andrea anche del prestigioso Ordine della Giarrettiera. Ma per il fratello del re si prospetta un esilio dorato in Bahrein

