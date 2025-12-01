Carlo conti rivela il suo erede ecco chi è

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, e l’attenzione si concentra già sulla direzione artistica e sui possibili eredi di Carlo Conti. In un contesto di grande attesa, analizzando le anticipazioni di Conti e le dinamiche legate alla prossima edizione, emerge un quadro di importanti cambiamenti e di un ricordo vivo degli illustri protagonisti che hanno segnato la storia del festival. anticipazioni sul festival di sanremo 2026. Il direttore artistico, Carlo Conti, ha presentato alcune scelte chiave durante un intervento a Vanity Fair Stories, mantenendo la riservatezza sulle linee guida definitive per l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Carlo conti rivela il suo erede ecco chi è

