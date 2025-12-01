Carlo Conti a Rtl 102.5 | Mischiare le carte | giovani e big ma la forza restano le canzoni a Sanremo

“Sanremo viaggia anche nelle polemiche, che sono fondamentali per il Festival”. Lo dice Carlo Conti a Non stop News su Rtl102.5, rispondendo alle domande di Enrico Galletti, Giusy Legrenzi, Lucrezia Bernardo e Massimo Lonigro. “Le polemiche fanno bene al Festival, sono utili a Sanremo”, continua il conduttore che parla anche dell’importanza delle radio in occasione di Sanremo. “Gli ospiti e le co- conduzioni? Ancora non ci ho pensato”, aggiunge. “Prima la bistecca centrale, la scelta degli ospiti, e poi il contorno”. Ieri il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha scelto il cast della prossima edizione annunciando tutti gli artisti in gara a febbraio 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Carlo Conti a Rtl 102.5: “Mischiare le carte: giovani e big, ma la forza restano le canzoni a Sanremo”

