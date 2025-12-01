Carfagna | L’unica coalizione in grado di far avanzare davvero le idee moderate è il centrodestra

Lopinionista.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – L’idea del Terzo Polo è stata archiviata dagli italiani con il voto delle ultime Europee. Ne ho preso atto allora e i fatti successivi lo hanno confermato. Dopo l’accordo Conte–Schlein è evidente che l’unica coalizione in grado di far avanzare davvero le idee moderate sia il centrodestra. Al tavolo della sinistra non esiste lo spazio per farle valere: su politica estera, fisco, conti pubblici e sviluppo, l’asse Pd–M5S continua a parlare con la voce dell’estremismo. I moderati, invece, rappresentano in modo realistico quei valori in cui molti si identificano: merito, responsabilità, crescita e solidarietà sociale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

carfagna l8217unica coalizione in grado di far avanzare davvero le idee moderate 232 il centrodestra

© Lopinionista.it - Carfagna: “L’unica coalizione in grado di far avanzare davvero le idee moderate è il centrodestra”

Contenuti che potrebbero interessarti

carfagna l8217unica coalizione gradoCarfagna: “L’unica coalizione in grado di far avanzare davvero le idee moderate è il centrodestra” - L’idea del Terzo Polo è stata archiviata dagli italiani con il voto delle ultime Europee. Segnala lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Carfagna L8217unica Coalizione Grado