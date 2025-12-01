Caressa sull’episodio del rigore in Milan Lazio | Secondo me lui non era sicuro se fosse rigore o meno Una pataccata!

Fabio Caressa è tornato sull'episodio controverso che ha coinvolto il rigore non concesso alla Lazio nella partita contro il Milan. Il giornalista ha ricostruito quanto accaduto, criticando la decisione dell'arbitro: «Il tiro di Romagnoli probabilmente va verso la porta, c'è il contatto con il braccio di Pavlovic e l'arbitro dice calcio d'angolo», ha esordito Caressa, mettendo in evidenza l'ambiguità della situazione. Poi, ha proseguito con un'analisi più diretta dell'intervento del VAR: «L'arbitro viene richiamato al VAR, ed è scandaloso che un arbitro non possa andare al VAR perché ci sono tutti addosso, quelli del Milan, quelli della Lazio.

