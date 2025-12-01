Caressa contro il var | I varisti fanno i protagonisti se no non esistono

2025-11-30 22:56:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Altra stoccata al mondo arbitrale da parte di Fabio Caressa. L’obiettivo della critica, stavolta è sul var e i varisti. Non solo il rigore non dato e spiegato in maniera rivedibile dall’arbitro Collu nel finale di Milan-Lazio. Nel corso di Sky Calcio Club sulla piattaforma Sky, Fabio Caressa oltre ad attaccare duramente proprio l’arbitraggio e le modalità con cui non è stato dato il rigore, ha criticato aspramente l’intervento del var arrivando a sollevare un problema importante per il ruolo dei varisti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

