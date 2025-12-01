Il giornalista di Sky ha parlato della situazione del mondo arbitrale soffermandosi sull’episodio con Collu in Milan-Lazio Roma-Napoli finisce con la vittoria della squadra di Conte per 1-0 e le polemiche per il gol di David Neres che ha deciso la partita. I tifosi giallorossi in particolare si sono scatenati durante il match e nel postgara per la decisione dell’arbitro Massa che non ha ravvisato un possibile fallo su Manu Koné all’inizio dell’azione. Anche se per i moviolisti delle varie tv non c’era nulla di irregolare nella scivolata di Rrahmani. Fabio Caressa – calciomercato.it Non era d’accordissimo neanche Gasperini, che ha ascoltato la spiegazione di Luca Marelli rispondendo che “in questi episodi così viene sempre fischiato fallo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caressa al vetriolo sugli arbitri e non solo: “C’è caos totale in campo ma anche al commento”