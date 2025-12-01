Caravaggio a Roma - Il viaggio del Giubileo recensione | l’anima inquieta di Michelangelo Merisi

Un dialogo tra la Roma giubilare del 1600 e quella di oggi che segue, tra pellegrini e capolavori artistici, la vita travagliata di un artista diviso tra colpa e bisogno di perdono. Il nuovo film-evento dedicato a Michelangelo Merisi, Caravaggio a Roma - Il viaggio del Giubileo, arriva nelle sale italiane dall'1 al 3 dicembre come appuntamento speciale del ciclo La Grande Arte al Cinema e rimette al centro un Caravaggio meno "maledetto" e più umano, immerso nel suo tempo ma capace di parlare in modo diretto a quello di oggi. Il documentario, diretto da Giovanni Piscaglia e prodotto da 3D Produzioni e Nexo Studios in collaborazione con Sky e con le Gallerie d'Italia, parte dalla Roma del Giubileo contemporaneo, attraversata dai pellegrini, per tornare alla Roma del Seicento in cui il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

