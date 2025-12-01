Caravaggio a Roma - Il viaggio del Giubileo recensione | l’anima inquieta di Michelangelo Merisi
Un dialogo tra la Roma giubilare del 1600 e quella di oggi che segue, tra pellegrini e capolavori artistici, la vita travagliata di un artista diviso tra colpa e bisogno di perdono. Il nuovo film-evento dedicato a Michelangelo Merisi, Caravaggio a Roma - Il viaggio del Giubileo, arriva nelle sale italiane dall'1 al 3 dicembre come appuntamento speciale del ciclo La Grande Arte al Cinema e rimette al centro un Caravaggio meno "maledetto" e più umano, immerso nel suo tempo ma capace di parlare in modo diretto a quello di oggi. Il documentario, diretto da Giovanni Piscaglia e prodotto da 3D Produzioni e Nexo Studios in collaborazione con Sky e con le Gallerie d'Italia, parte dalla Roma del Giubileo contemporaneo, attraversata dai pellegrini, per tornare alla Roma del Seicento in cui il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Da OGGI al cinema CARAVAGGIO A ROMA. IL VIAGGIO DEL GIUBILEO Un docu-film che ci accompagna tra le luci e le ombre di Michelangelo Merisi, alla scoperta della sua arte, della sua fede e della sua ricerca di redenzione. Un artista fragile e universale, - facebook.com Vai su Facebook
Caravaggio a Roma - Il viaggio del Giubileo, recensione: l’anima inquieta di Michelangelo Merisi - Un dialogo tra la Roma giubilare del 1600 e quella di oggi che segue, tra pellegrini e capolavori artistici, la vita travagliata di un artista diviso tra colpa e bisogno di perdono. Scrive movieplayer.it
Caravaggio a Roma, il viaggio del Giubileo per tre giorni in sala - Arriverà nelle sale come evento speciale solo l’1, 2, 3 dicembre Caravaggio a Roma. Segnala ciakmagazine.it
Caravaggio a Roma - Il Viaggio del Giubileo, un documentario che si sofferma con grazia e colori caravaggeschi sulla dimensione spirituale di Caravaggio - Il Viaggio del Giubileo, un documentario che si sofferma con grazia e colori caravaggeschi sulla dimensione spirituale di Caravaggio ... Scrive mymovies.it
Caravaggio a Roma. Il Viaggio del Giubileo - IL VIAGGIO DEL GIUBILEO, diretto da Giovanni Piscaglia su soggetto di Didi Gnocchi, con la sceneggiatura di Eleonora ... Si legge su itinerarinellarte.it
Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo: recensione del docu-film Nexo - film è un ritratto spirituale ed umano del genio inquieto ... Riporta cinematographe.it
Caravaggio a Roma - Il viaggio del Giubileo, una clip inedita del film - Un percorso che mette a confronto la Città Santa del Seicento e quella contemporanea, seguendo le vicende di un genio inquieto. mymovies.it scrive